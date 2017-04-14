Sakıp Ağa İçin Adana'da Mevlit Okutuldu

ADANA'da, Sabancı Vakfı tarafından merhum Sakıp Sabancı'nın ölümünün 13'üncü yıldönümünde mevlit ve Kuran-ı Kerim okutuldu.



Sabancı Merkez Cami'nde Cuma namazı öncesi okutulan mevlide, Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı, torunu Melisa Sabancı, Sabancı Vakfı Başkanı Zerrin Koyunsağan, Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu ve Sabancı fabrikalarında çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Mevlithanlar, özellikle Adana'da, 'Sakıp Ağa' olarak anılan Sakıp Sabancı ve Sabancı Ailesi'nin yaşamını yitiren üyeleri için mevlit ve Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.



Cuma namazı sonrası camiden çıkanlara da şekerleme ve helva dağıtıldı.



- Adana