Sakin Ol Şampiyon" Seyirciyle Buluşuyor

Oyuncu Ergün Özfırıncı ve Cevher Hikmet Güzey, iki kişilik "Sakin Ol Şampiyon" oyunlarıyla Adanalı seyirciyle buluşacak.



İlk gösterimi 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Kaktüs Sanat Merkezi'nde yapılacak oyunda, kadın erkek ilişkileri komik bir dille anlatılıyor.



Oyuncu Ergün Özfırıncı, gülmek eğlenmek isteyen herkesi yeni oyununa beklediğini belirterek, "Anne babalar oyunumuzu çocuklarıyla çok rahat izleyebilirler. Oyunumuzda küfür kötü laf yok. Oyun içerisinde seyircilerimize sürprizlerimiz olacak. Ben gülmedim eğlenmedim diyene bilet parasını geri ödeyeceğiz. Gülme garantili oyun" dedi. - ADANA