Şakaya Maruz Kalmasının Ardından Amerika'nın İlk Kadın Başkanı Oldu

Hiç karmanın gerçek olduğuna inandınız mı? Bu hikayeden sonra olabilir! 1887 yılında Amerika, Kansas eyaletindeki Aragonia'da cinsiyetçi bir şaka olarak başlayan belediye başkanlığı seçimi ülkenin ilk kadın belediye başkanı olan Susanna M. Salter'ın seçilmesiyle sonuçlandı.



Aslında kadın aday Susanna'nın bir şaka sonucunda oylamada yer almasıyla birlikte büyük bir ilgi görerek en sonunda belediye başkanı olmayı başarıyor. 1887 yılında, kadınların ikinci kez oy kullanabildiği seçimlerde, Kansas eyaletinin Argonia, Quaker Kasabasında kadınlar, Women's Christian Temperance Union (WCTU) adı verilen kadınların sosyal reformlarla gelişebileceğini savunan ilk organizasyonlardan birine katılım gösterebiliyordu.



Bazı tarihçilerin "maternal feminizm" olarak tanımladığı feminizm ideolojisinin ilk formlarından biri olarak bilinen ve kadınların içgüdülerini geride bırakarak iş gücüne daha aktif katılımını sağlayan düşünce yapısıyla o dönemde birçok kadının büyük sorumluluk altına girdiği görülüyordu.



Bir kesim ise kadınların bu aktif rolünü ve siyasete katılımından hoşnut değildi. Aynı zamanda WCTU üyesi olan Susanna'nın kasabasındaki 20 kadar kişinin adını şaka olarak yazmaya karar verdiğinde sadece WCTU organizasyonundaki radikallerin ona oy vereceğini ve böylece, Susanna'nın ve organizasyonun komik duruma düşerken, kadınların aşağılanmasını umuluyordu.



Argonia ve Amerika'da o zamanlarda seçim gününe kadar adaylar belli olmuyordu. Seçim gününde ise oy sandıklarında adayların ismi yazılı oluyordu. Susanna Salter'ın adını oy sandıklarında görmesiyle şoka girmesinin ardından, Cumhuriyetçi adayların aklına dahiyane bir fikir geldi: Şakacıların kurnazlığına daha büyük bir şakayla tepki verilecek ve Susanna başkan olacaktı. Bu fikir kasabada hemen yayıldı ve neredeyse halkın üçte ikisi Salter için oy kullandı.



Böylelikle Susanna Salter Amerika'daki ilk kadın belediye başkanı olmuş oldu. Salter'ın ilk icraatı ise elma şarabını kaldırmaktı. Bir dahaki seçimde aday olmayan ilk kadın belediye başkanı, 1961 yılında 101 yaşında hayatını kaybetti.