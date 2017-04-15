Sakatlıktan Dönen Dortmundlu Reus, Attığı Golle Adından Söz Ettirdi

Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma mücadelesi veren Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Avrupa Kupaları'na katılma hesapları yapan Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ!

Maçın henüz 3. dakikasında yaklaşık 1.5 aydır sakatlıklarla başı dertte olan Marco Reus, Christian Pulisic'in al da at dercesine yaptığı asistte topu topukla ağlara göndererek adından söz ettirdi.