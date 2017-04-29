Sakatlık Bahanesiyle İdmanlara Çıkmıyor!

Yaptığı disiplinsizlikler nedeniyle devre arasında kadro dışı bırakılan, takım bulamayınca affedilen Gregory van der Wiel, Advocaat'ın kendisini derbide oynatmayacağını anlayınca, ağrıları olduğu bahanesiyle antrenmanlara çıkmamıştı.



Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana çalışmalara katılmayan Hollandalının yedek kaldığı için sorun çıkardığı ve sakatlık bahanesini öne sürdüğü öğrenildi.



3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu konusunda yönetim çaresiz.



Van der Wiel, sözleşmesi devam ettiği için gitmeyi düşünmüyor.



Kendisine Fenerbahçe'nin verdiği ücreti hiçbir yerde bulamayan Hollandalı, daha uzun süre baş ağrıtacağa benziyor.



(Sabah)