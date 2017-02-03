Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi'nden Müdür Dinç'e Ziyaret

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.



Ziyarete, Dernek Başkanı Cafer Eşen, Dernek Başkan Vekili Rıdvan Sert, Denetleme Kurulu Başkanı Nihat Karataş ile Disiplin Kurulu Başkanı olan AK Parti Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban katıldı. Yöneticiler, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu.



Müdür Dinç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR