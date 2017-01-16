Sakatlanan Babel: Bileğim Döndü, Doktor Kontrolünden Sonra Belli Olur

Beşiktaş formasını ilk kez Osmanlıspor maçında giyen ve talihsiz bir şekilde sakatlanan Babel, "O pozisyonda bileğim döndü, doktor kontrolünden sonra belli olur." dedi.

Sakatlanan Babel: Bileğim Döndü, Doktor Kontrolünden Sonra Belli Olur

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, 2-0 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in, ilk lig maçının ardından flaş röportajdaki sözleri...

"Biliyorduk koşulların zor olacağını. Mental olarak iyi hazırlandık. Beklediğimizden daha iyiydi saha koşulları. Baştan sonra yüksek kontrasyonla oynadık ve kazandık."

"BİLEĞİM DÖNDÜ AMA KÖTÜ DEĞİL"

O pozisyonda bileğim döndü ama neyse ki şişmedi. Durum kötü görünmüyor. Ancak, kesin olarak İstanbul'a dönüp doktor kontrolünden geçtikten sonra söyleyebileceğiz."

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