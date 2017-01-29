Sakaryalı Öğrenciler Almanya'da

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Sakarya Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21 günlük staj için Almanya'ya geldiler.



Proje kapsamında Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçılık dalı ve Makine Teknolojisi alanı CNC dalında eğitim alan toplam 24 öğrenci ile meslek alanlarından 3 öğretmen, Almanya'nın Mannheim ve Ludwigshafen şehirlerinde 21 günlük mesleki eğitim yapma imkanı bulacaklar.



Öğretmenler Mustafa Serdar Mutlu, Ahmet Süzen ve Abdülkadir Boz, "Hareketlilik faaliyeti öğrencilerimizde, mesleki gelişim açısından, farklı kültürlerde yaşama, özgüven ve dil becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır" dedi.



Öğrencilere Almanya'da mesleki becerilerinin geliştiğini gösteren belgelerin Almanya'daki eğitim kurumları tarafından verileceğini de kaydeden öğretmenler, "Bu belgeler sayesinde bölgemizde bulunan ulusal ve uluslararası firmalarda istihdam edilmelerinde önemli bir referans olacaktır. Bölgemizdeki özellikle uluslararası otomotiv sektörünün büyük firmaları bulunmaktadır. İş piyasasının nitelikli çalışan insan talep etmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlü ve iyi işleyen eğitim öğretim yapısının oluşmasına neden olacaktır. Öğrencilerimizin donanımlı bir şeklide yetişmesi, iş piyasasında istihdam edilmelerini ve kariyer sahibi olmalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştular.



Projeye Almanya'da ev sahipliği yapan İuventas Model Proje Koordinatörü Tekin Kaya ise, bu alandaki çalışmaları ile AB üyeliği sürecindeki Türkiye'nin gelişimine ve AB uyumlu çalışmalara destek olmaktan dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Her yıl 600'ü aşkın projeye imza attıklarına da dikkat çeken Kaya, bu vesileyle Almanya'ya gelen 24 öğrenci ve 3 öğretmene ev sahipliği yapmaktan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi. - LUDWIGSHAFEN