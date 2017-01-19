Sakaryalı Çocuklardan El-Bab'da Bulunan Askerlere Mektup

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi öğrencileri, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda görev alan askerlere moral vermek amacıyla mektuplar kaleme aldı. Duygu dolu mesajların yer aldığı mektuplar ve fotoğraflar sınır ötesinde görevli Mehmetçiğe gönderildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Minik öğrenciler sınır Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda görev alan Mehmetçiğe kendi duygularının yer aldığı mektupları gönderdi. Vatanı korumak adına zorlu şartlar altında mücadele eden askerler için duygularını kaleme alan minikler, yaptıkları hareketle görenlerden alkış aldılar. Minikler hazırladıkları dövizlerle de Mehmetçiğe sevgi ve dualarını gönderdiler.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "Geçtiğimiz hafta Halep'e çeşitli hediyeler gönderen öğrencilerimiz, bugünde El-Bab'da görev yapan Türk askerinin moral ve motivasyonuna bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla duygularını mektuplara yazıp; resimler çizdiler. Bugün de onları burada hep birlikte kargoya verdik. Umarım askerlerimiz biraz olsun mutlu ve memnun olurlar" ifadelerini kullandı. - SAKARYA