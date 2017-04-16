Sakarya Yüzde 68'le 'Evet' Dedi

Sakarya halk oylamasında yüzde 68'le 'evet' çıkarırken, seçim sonrası AK Parti Sakarya İl Teşkilatı Kent Meydanı'nda kutlama gerçekleştirdi.



16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve anayasa değişikliğine ilişkin 18 maddenin halk oylamasına sunulduğu referandum seçimi Sakarya'da sorunsuz sona erdi. 2046 sandık ile 689 bin 537 seçmen oy kullanarak seçimi tamamladı. Yapılan sayım sonrasında Sakarya genelinde yüzde 68.07 oy çıkarken, 31.93 hayır oy çıktı.



Seçim sonrası AK Parti Sakarya İl Teşkilatı Kent Meydanında kutlama gerçekleştirdi. Kutlamalara Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından kutlama programı havai fişek gösterimi sonrasında sona erdi. - SAKARYA