Sakarya Yeni Yolun Yüksekliğine Tepki Gösterdiler

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nden D-100 Karayolu'na bağlanacak yolda kot farkı nedeniyle evlerinin sular altında kalacağını ileri süren vatandaşlar yolun alçaltılmasını istedi.Erenler İlçesi'nden D-100 Karayolu'na bağlanacak olan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yapım çalışmaları devam ederken bölgede yaşayan bir grup vatandaş tepki gösterdi. 7065. ve 7067. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yolun kotu 2 metreye kadar ulaşacağı için evlerinin yağışlar sonrası sular altında kalacağını ileri sürdü. Bölgede yaşayan Ali Şükrü Yavuz her yağış sonrası evlerine botlarla girdiklerini ifade ederek, "30 senedir bu mahallede oturuyorum. Her yağmur yağışında botlarla evimize girdik. Bu yol bu şekilde yüksek olursa acaba o zaman nasıl gireceğiz? Bu evlerin parasını bize verecekler mi? Ben böyle bir yol yapımı görmedim. Yetkililer kimse gelsinler yolu kontrol etsinler. Evlere de baksınlar, ona göre bu yolu alçaltsınlar" dedi. 70 yaşındaki Hava Muhçu caddenin yapılması durumunda evlerinin suya gömüleceğini belirterek, yolun alçaltılmasını istedi.