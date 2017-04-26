Sakarya Yeğenini Vurarak Öldürdü
Yeğenini vurarak öldürdüSakarya'nın Karapürçek İlçesi'nde Mevlüt Kara tartıştığı yeğeni 46 yaşındaki Cemal Kara ve yakınlarının üzerine pompalı tüfekle ateş etti.
Yeğenini vurarak öldürdü
Sakarya'nın Karapürçek İlçesi'nde Mevlüt Kara tartıştığı yeğeni 46 yaşındaki Cemal Kara ve yakınlarının üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Cemal Kara hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, Karapürçek Teketaban Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mevlüt Kara ile yeğeni Cemal Kara arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mevlüt Kara pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Cemal Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 48 yaşındaki Recep Kara ve 70 yaşındaki Ayşe Kara tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Yaralanan Recep Kara ile Ayşe Kara Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayın ardından kaçan Mevlüt Kara ve kendisine yardımcı olduğu iddia edilen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.