Sakarya Yaşlı Çiftin Ölümündeki Şüphe Iddiası Mezarlarını Açtırdı

Yaşlı çiftin ölümündeki şüphe iddiası mezarlarını açtırdı



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde Türker çiftinin 6 ay ara ile vefat etmesinin ardından mirasçıları arasında anlaşmazlık yaşanırken, ölümlerinde şüpheler olduğunu öne sürünce mezarları açıldı. Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Akyazı'da geçen yıl Temmuz ayında 103 yaşındaki Mehmet Türker yaşamını yitirirken, 90 yaşındaki eşi Döne Türker ise 3 ay önce yaşamını yitirdi. İddiaya göre miras konusunda anlaşmazlık yaşayan yakınları, yaşlı çiftin ölümünde şüpheler olduğunu öne sürdü. Yakınlarının başvurusu üzerine Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak Mehmet ve Döne Türker çiftinin ölüm nedenlerinin tespiti için mezarlarının açılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Bunun üzerine Hanyatak Mezarlığı'na gelen heyetin gözetiminde çiftin mezarları açılarak, naaşları tabutlara konularak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait araçla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.