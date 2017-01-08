Sakarya ve Bolu'da Eğitime Kar Engeli

Sakarya ve Bolu genelinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.



Coş, ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını kaydetti.



Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 16 ilçede ulaşım sağlanamayan 74 grup yolundan 70'inin açıldığı, kapalı yollarda çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın okullarda eğitim yapılmayacağı bildirildi.



Halk eğitim merkezlerinin de tatil edildiği kaydedilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.