Sakarya Valisi Coş'tan, Silahlı Çatışmayla İlgili Açıklama

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan nakliyeciler sitesindeki çıkan çatışmaya yönelik açıklama yapan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, "Hendek ilçemizde olayla ilgili 3 kişi yakalandı. Diğer çalışmalarımız bütün boyutu ile devam ediyor" dedi.



Sakarya'nın Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nakliyeciler Sitesinde şahıslar ile firmalar arasındaki bir anlaşmazlık sonrası çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Vali Hüseyin Avni Coş olay yerine gelerek yaptığı incelemeler sonrasında bir açıklama yaparak, "Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Olayın şüphelilerinin yakalanması konusundaki çalışmalarımıza hem polisimiz hem de jandarma ekiplerimiz tarafından devam ettirilmekte. İlçelerimizde buna yardımcı oluyor. Hendek ilçemizde olayla ilgili 3 kişi yakalandı. Diğer çalışmalarımız bütün boyutu ile devam ediyor. Bu olaya karışan şahısların bundan sonra da yeni bir çatışma meydana getirmemesi için de güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almış durumda. Yenikent Hastanesinde bir yaralı, Toyota Hastanemizde bir yaralı var ve 3 yaralı da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıslar ile firmalar arasındaki bir anlaşmazlık olduğunu düşünüyoruz fakat bilemiyoruz, tam olarak yapılacak olan tahkikatlar sonucu ortaya çıkacak bu konuda şuanda tam bir şey söylememiz mümkün değil. Yaralıların iki taraftan da olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı. - SAKARYA