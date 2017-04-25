Sakarya Valisi Coş'tan Silahlı Çatışma ile İlgili İlk Açıklama

Sakarya Valisi Coş'tan silahlı çatışma ile ilgili ilk açıklama

Olayla ilgili 3 tutuklama

Çatışmada: 1 ölü, 6 yaralı



SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan nakliyeciler sitesindeki çıkan çatışmaya yönelik Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş açıklamalarda bulundu. Coş, "Hendek ilçemizde olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 kişi yakalandı. Diğer çalışmalarımız bütün boyutu ile devam ediyor" dedi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nakliyeciler Sitesinde şahıslar ile firmalar arasındaki bir anlaşmazlık sonrası çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Vali Hüseyin Avni Coş olay yerine gelerek yaptığı incelemeler sonrasında bir açıklama yaparak, "Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Olayın şüphelilerinin yakalanması konusundaki çalışmalarımıza hem polisimiz hem de jandarma ekiplerimiz tarafından devam ettirilmekte. İlçelerimizde buna yardımcı oluyor. Hendek ilçemizde olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 kişi yakalandı. Diğer çalışmalarımız bütün boyutu ile devam ediyor. Bu olaya karışan şahısların bundan sonra da yeni bir çatışma meydana getirmemesi için de güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almış durumda. Yenikent Hastanesinde bir yaralı, Toyota Hastanemizde bir yaralı ve 3 tane yaralıda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıslar ile firmalar arasındaki bir anlaşmazlık olduğunu düşünüyoruz fakat bilemiyoruz, tam olarak yapılacak olan tahkikatlar sonucu ortaya çıkacak bu konuda şuanda tam bir şey söylememiz mümkün değil. Yaralıların iki taraftan da olduğunu belirledik" ifadelerini kullandı.