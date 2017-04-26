Sakarya Ücreti Isteyen Otobüs Şoförünü Bıçakladılar

Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde ücret vermek istemeyen gençleri uyaran özel halk otobüsü sürücü Mustafa Aksoy, kavga ettiği gençler tarafından bıçaklandı. Olay anı aracın kameraları tarafından görüntülendi. Olay, Arifiye ilçe merkezindeki Merkez Camii önünde yaşandı. Adapazarı-Arifiye arası yolcu taşıyan özel halk otobüsünde şoförlük yapan Mustafa Aksoy, iddiaya göre ücret vermeden inen gençlere uyarıda bulundu. Gençler yapılan uyarıya sinirlenerek sürücü Mustafa Aksoy'a saldırdı. Bu sırada yeniden otobüse binerek koltuğunun yanında bulunan sopayı alana sürücü saldırganlara karşılık vermeye çalıştı. Otobüs şoförü yaşanan arbede sırasında gençlerden biri tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Çevreden koşup kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü ambulansla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan bıçaklı saldırgan ise polis tarafından yakalanarak emniyet götürüldü. Olay anı otobüste bulunan araç kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücünün gençleri uyarması, yaşanan arbede ve sürücünün bıçaklanma anı yer aldı.