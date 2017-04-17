Sakarya Topun Peşinden Koşan Çocuğa Köpekler Saldırdı

Topun peşinden koşan çocuğa köpekler saldırdı



Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasında



SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde yeşil alana düşen topunu almak için çitlerin üstünden atlayan 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü'ye 6 sokak köpeği saldırdı. Köpekler küçük çocuğu yerde sürükleyip kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı .Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, 1 hafta önce Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 1102 Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki Eymen Deniz Ünlü, yaşadıkları sitenin bahçesinde top oynarken topu sitenin yanındaki yeşillik alana kaçtı. Siteyi çeviren tellere çıkan küçük çocuk uzun uğraşlar sonucu telleri aştı. Topa yönelen Eymen Deniz, o sırada ormanlık alanda bulunan 5-6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler çocuğun kafasını, ayaklarını ve sırt bölgesini ısırarak metrelerce sürükledi. Çocuğun çığlıklarını duyup koşan anne Meryem Ünlü, tellerden atlayıp oğlunu köpeklerden kurtararak hemen hastaneye götürdü. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acilde ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra ameliyata alındı. Kafasındaki ve sırtındaki açılan bölümler dikilen Eymen Deniz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Baba Ali Asım Ünlü yaşadıkları olayın çok acı olduğunu dile getirerek, "Top bahçeye kaçınca kendisi atlayıp geçiyor. Aşağıya inmesiyle birlikte hepsi birlikte saldırıyor, 5-6 köpeğin saldırısına uğruyor. Annesi hemen apar topar hastaneye götürüyor. Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın, çok zor. Şu an sağlık durumu iyi. Cuma günü ameliyat oldu. Kafasında büyük bir hasar var. Sırt bölgesinde, belinde sıkıntı yok. Kafasında büyük yarası var" diye konuştu.



Köpeklerin saldırdığı anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun çitten atlayarak aşağı inerek topunu almaya gitmesi, sokak köpeklerinin saldırması, köpeklerden birinin küçük çocuğu kafasından ısırarak çekmesi, diğer köpeklerin de çekiştirmesi, annenin küçük çocuğu köpeklerin ağzından alması yer aldı.