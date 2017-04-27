Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,54 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Mısır pıtpıt
|Kg
|5,45
|5,45
|5,45
|TS
|Yemlik buğday
|Kg
|0,73
|0,85
|0,77
|HMS
|Pirinç baldo
|Kg
|6,17
|6,73
|6,55
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,96
|10,95
|10,54
|TS
|Nohut
|Kg
|12,50
|12,52
|12,51
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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