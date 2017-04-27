Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,54 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Mısır pıtpıt Kg 5,45 5,45 5,45TS
Yemlik buğday Kg 0,73 0,85 0,77HMS
Pirinç baldo Kg 6,17 6,73 6,55TS
Kabuklu fındık Kg 9,96 10,95 10,54TS
Nohut Kg 12,50 12,52 12,51 TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Ticaret, Sakarya, Borsa, Mısır, Tl, Pirinç, Buğday, Fındık, Fi
sponsored ads