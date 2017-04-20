Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11,53 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 11,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
|Kg
|0,89
|0,95
|0,92
|HMS
|Yemlik buğday
|Kg
|0,75
|0,75
|0,75
|HMS
|Pirinç baldo
|Kg
|3,36
|3,36
|3,36
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|10,41
|11,80
|11,53
|TS
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