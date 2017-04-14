Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Ayçiçek çerezlik
|Kg
|6,40
|6,40
|6,40
|TS
|Patates
|Kg
|0,41
|1,00
|0,78
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,77
|11,20
|10,90
|TS
|Kuru soğan
|Kg
|0,31
|0,60
|0,47
|TS
|Kabak çekirdeği
|Kg
|7,50
|7,50
|7,50
|TS
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