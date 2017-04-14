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Sakarya Ticaret Borsası
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Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Ayçiçek çerezlik Kg 6,40 6,40 6,40TS
Patates Kg 0,41 1,00 0,78TS
Kabuklu fındık Kg 9,77 11,20 10,90TS
Kuru soğan Kg 0,31 0,60 0,47TS
Kabak çekirdeği Kg 7,50 7,50 7,50TS
TS: Tüccar Satışı

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