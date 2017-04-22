Sakarya Teknokent Ar-Ge Merkezleriyle İşbirliğinde Zirveyi Zorluyor

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Teknokent ve MAGNA Otomotiv San. Tic. A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Sakarya Teknokent binasında gerçekleştirilen işbirliği protokolüne, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, MAGNA Otomotiv San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Serdar Eren ve beraberindeki Ar-Ge yetkilileri katıldı. Protokol töreninde konuşan Sakarya Teknokent Genel Müdürü Engin, "Sakarya Teknokent bölgemiz ile ülkemiz Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminin en güçlü paydaşlarından biri durumundadır. Ülkemizin Ar-Ge potansiyeline ve İnovasyon tabanlı teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak amacıyla, Sakarya Teknokent bünyesinde 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ADAPTTO Teknoloji Transferi Ofisi (www.adaptto.net) yoluna istikrarlı bir şekilde devam ederek büyümesini sürdürmektedir. Global pazarda yer almanın yolu Ar-Ge ve İnovasyondan geçmektedir. Ar-Ge ve Tasarım merkezleriyle işbirliği sürecimizde bugüne dek 200'ün üzerinde firma ile en az bir defa görüşmüş ve yaklaşık 90 projeyi hayata geçirmiş durumdayız. MAGNA Otomotiv Ar-Ge Merkezi işbirliği yaptığımız 25'inci merkez olmuştur" dedi.



Sakarya Üniversitesi'ni dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almasını sağlamak için yapılan çalışmaların sonucunu yavaş yavaş almaya başladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Sakarya Üniversitesi her alanda ciddi bir yükseliş grafiği çizerek yoluna emin adımlar ile devam etmektedir. Mevcut öğrenci potansiyelinin sayısında ciddi bir artış söz konusu olmasına rağmen enler sıralamasında ilk yirmiyi kendimize hedef olarak almış durumdayız. Üniversite- Sanayi İşbirliğinde güzel örnekleri üniversitemizde görmeniz mümkündür. 7+1 ve 3+1 Eğitim modellerimiz, öğrencilerimizin iş dünyasının beklentilerini karşılayacak bilgi ve uygulama becerisine sahip nitelikli elemanlar olarak yetişmelerini sağlamak için eğitim öğretimin bir dönemini işletmede uygulamalı olarak eğitim yapması, üniversitemizin sanayi ile işbirliği içinde olmasını sağladığını gösterir" diye konuştu.



İmza töreninden sonra 2 proje için ortak çalışma kararı alındı. - SAKARYA