Sakarya Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın

Süt ürünleri fabrikasında yangın



SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bir süt ürünleri fabrikasında yanan konteyner ve baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde bulunan bir süt ürünleri fabrikasının bahçesindeki içerisine malzemelerin konulduğu konteyner ve barakada yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri fabrikaya gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.