Sakarya Silahlı Saldırıda Ölen Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

Silahlı saldırıda ölen lise öğrencisi toprağa verildi



Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, 20 kişinin nakliye firmasına düzenlediği silahlı saldırıda yolda yürürken göğsüne isabet eden kurşunla yaşamını yitiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Diyar Ayan son yolculuğuna uğurlandı. Okul arkadaşarı ve yakınları Diyar Ayan'ın tabutuna sarılarak ağladı.



Dün, Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde bir nakliye firmasına 20 kişi tarafından düzenlenen silah saldırı sırasında yolda yürürken göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan getirildi. Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Diyar Ayan'ın cenazesi Erenler Tepekum Mahallesi'nde bulunan evine son kez getirildi. Diyar Ayan'ın akrabaları ve Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları cenaze evine akın etti. Diyar Ayan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Diyar Ayan'ın ölümünün acısını yaşayan amcası Tünay Ayan, "Kim kabul etse ben etmeyeceğim. Onları bulun. Kefenine bakın. Kaleci olacaktı, bunu hayal ediyordu" dedi.



Diyar Ayan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Bahçeli Camii'ne taşındı. Ayan'ın yakınları ve arkadaşları tabuta sarılarak ağladı. Diyar Ayan'ın ağabeyi, kardeşi ve amcaları ellerinde gencin fotoğrafını ve futbolda kazandığı madalyaları taşıdı. Erenlerspor'da futbol oynayan Diyar Ayan'ın takımdan arkadaşları ve kulübün yetkilileri de cenaze namazına katıldı. Diyar Ayan cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Bu arada, Sakarya Emniyet Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.