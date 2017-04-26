Sakarya Otomobil 25 Metre Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Otomobil 25 metre yuvarlandı, sürücü yaralandı



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde yoldan çıkan otomobil yaklaşık 25 metre yuvarlanırken, yaralanan sürücü sedyeye konularak yola taşındı.



Kaza, Akyazı Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Akyazı istikametine gitmekte olan Nuri Depreli idaresindeki 54 TV 190 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanın içerisinde aşağıya doğru yaklaşık 25 metre yuvarlardı. Kazayı gören çevre sakinleri yaralının yardımına koşarken, 112 Acil ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi ormanda otomobilin yuvarlandığı yere indi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Nuri Depreli'ye sağlık ekibi müdahalede bulundu. Nuri Depreli sedyeye konulurken, itfaiyeciler ve vatandaşlar sedyedeki yaralıyı güçlükle yukarıda bulunan yola taşıdı. Yaralanan Nuri Depreli kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.