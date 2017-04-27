Sakarya Ömer Asaf'ın Tedavisi Için 2 Milyon Lira Gerekli

Ömer Asaf'ın tedavisi için 2 milyon lira gerekli



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, Spinal Musküler Atrofi Tip 1 hastası olan 5 yaşındaki Ömer Asaf Arslan'ın tedavisinde kullanılacak yurtdışından getirilecek ilaçlar için 561 bin 60 dolar gerekli. Yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan ilaçlar için yardım kampanyası düzenlendi.



Sapanca'da yaşayan Süleyman ve Derya Arslan çiftinin tek çocuğu olan Ömer Asaf Arslan'ın 6 aylıkken Spinal Musküler Atrofi Tip 1 hastası olduğu belirlendi. Solunum cihazına bağlı yaşayan Ömer Asaf Arslan'ın tedavisi için kullanılan ilaçların yurtdışından getirilecek olması nedeniyle 561 bin 60 dolar gerekli. Yaklaşık 2 milyon lirayı bulan ilaç parası için yardım kampanyası düzenledi. Bir fabrikada çalışan Süleyman Arslan ile eşi Derya Arslan çocuklarının sağlığına kavuşması için yardımseverlerin desteğini istedi.



Ömer Asaf'ın dedesi Ahmet Ayan, "Torunumun hastalığının teşhisi 6 aylıkken gerçekleşti. Daha sonra solunum cihazına bağlandı. O gün bugündür solunum cihazına bağlı yaşamına devam ediyor. Müracaatlarımız sonucu Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası dahilinde Sapanca Kaymakamlığı desteğiyle torunum için yardım kampanyası düzenlendi. Başta Sakarya Valiliği olmak üzere Sapanca Kaymakamlığı ve kampanyaya destek verecek herkese şimdiden çok teşekkür ederiz" dedi.



Derya Arslan ise, "Yardım bekliyoruz. Allah kimsenin başına vermesin ve kimseyi sağlıkla imtihan etmesin" diye konuştu.