Sakarya'nın Nüfusu 23 Bin 767 Kişi Arttı

Sakarya'nın nüfusu, 2016 yılında bir önceki yıla göre 23 bin 767 kişi artarak 976 bin 948 oldu.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları"na göre, kentin nüfusunun 976 bin 948 olduğunu belirtti.



Nüfusta 2015 yılına göre 23 bin 767'lik bir artış yaşandığına dikkati çeken Toçoğlu, "Şehrimizin büyümeye devam ettiğini büyük bir mutlulukla açıklayabiliyoruz. Kentimizde her alanda yaşanan gelişim, şehrimizin cazibesini de her geçen gün arttırıyor. Şehrimiz Türkiye'nin yükselen yıldızlarından biri." ifadelerini kullandı.



Toçoğlu, sanayi, tarım, enerji, belediyecilik ve turizmde iyi mesafeler aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Ancak yine de daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Daha fazla üretmek, en büyük ilkemiz. Sakarya bu şekilde yükselen bir yıldız haline geldi. Bu da şehrimize olan ilgiyi daima arttırdı. İş dünyamızla, siyasilerimizle, üniversitemizle, tüm paydaşlarımızla aynı hedef için çalışıyoruz. Sakarya'yı daha güzel günler bekliyor. Nüfus artış hızımız iyi, genç nüfusumuz da artıyor. Bu denklemin sonucu, Sakarya önümüzdeki süreçte daha da fazla kazanacak demektir. Şehrimizin büyümeden olumsuz etkilenmemesi için makro planlarımızı hazırlıyor, geleceğin Sakaryasını inşa ediyoruz."