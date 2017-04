Sakarya Nehri Yatağında Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sakarya Nehri yatağında başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor.



SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Tarihi Sakarya Köprüsü'nün 3'üncü ayağından da su akışının sağlandığı Sakarya Nehri genişletme çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Dr. Rüstem Keleş, "Sakarya Nehrimizi asıl yatağına kavuşturacak projede önemli bir aşama kaydettik. Sakarya Nehri'nin daralmasına neden olan bölgedeki hafriyatın önemli bir kısmını kaldırdık. Daha önce akışın olmadığı Tarihi Sakarya Köprüsü'nün 3'üncü ayağından da su akışını sağladık. Ekiplerimiz Sakarya Nehri'nin 8 kilometrelik kısmında nehri asıl yatağına kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" şeklinde konuştu.



SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "SASKİ olarak Sakarya Nehri kıyı şeridine atılan hafriyat, evsel ve sanayi atıklarının temizlenmesi amacıyla önemli bir çalışma başlattık. ADASU HES ile Tarihi Sakarya Köprüsü arasındaki 8 kilometrelik alanda yaptığımız çalışma ile nehrin yatak genişliğini 50 metreye çıkarıyoruz. Bölgede devam eden çalışmalar kapsamında daha önce akışın olmadığı Tarihi Sakarya Köprüsü'nün 3'üncü ayağından da su akışını sağladık. Köprünün ayaklarını güçlendirmek amacıyla da ciddi bir çalışma yaptık. Projemizin tamamlanmasıyla bölgede 500 bin metreküplük bir kazı gerçekleştirmiş olacağız. Önemli bir kısmı tamamlanan proje ile Sakarya Nehri artık daha düzenli ve hızlı akıyor" ifadelerini kullandı.



Bölgede yapılan çalışmaların ADASU HES'in verimliliğine önemli bir katkı sağlayacağını belirten Dr. Rüstem Keleş, "Aşama aşama nehri asıl yatağına kavuşturuyoruz. Bölgede ciddi bir hafriyat vardı. Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak söz konusu hafriyatın önemli bir kısmını temizledi. Nehrin genişliği 50 metreye çıkartıldı. Sakarya Nehri adeta nefes aldı. Ayrıca çalışmalar ile Sakarya Nehri asıl yatağına kavuşurken ADASU HES'in verimliliğine de önemli bir etkisi oldu. Nehrin 8 kilometrelik kısmında çalışmaların tamamlanmasıyla ADASU HES'in verimliliğinin yüzde 15 oranında artmasını bekliyoruz. İnşallah bölgedeki çalışmalarımızı yakın bir zamanda tamamlayarak Sakarya Nehri'ni doğal güzelliğine ve asıl yatağına kavuşturmuş olacağız" dedi. - SAKARYA