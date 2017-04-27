Sakarya Nehri'ne Düşen Kişi Kayboldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşen bir kişinin kaybolduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 3 kişiden ismi henüz öğrenilemeyen birinin dengesini kaybedip suya düştüğü öğrenildi.



Balık tutan vatandaşların yardım etmesine rağmen kişi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.



Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi.



Suya düşen kişinin yanında oldukları belirlenen ve baygın olarak bulunan Ö.S. ve M.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ve AFAD ekipleri, nehirde arama çalışması başlatırken, Ö.S. ve M.İ.'nin çeşitli suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi.