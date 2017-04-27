Sakarya Nehri'ne Düşen Genç Kayboldu

ADAPAZARI'nda Sakarya Nehri'ne düşen ismi henüz belirlenemeyen genci bulmak için çalışma başlatıldı. Gencin, uyuşturucu kullandığı iddia edilen yanındaki 2 arkadaşı ise nehir kenarında baygın bulundu.



Sakarya Nehri'nin Adapazarı Köprübaşı mevkiinde bir kişinin suya düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine polis, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis, Eski Sakarya Köprüsü'ne yaklaşık 100 metre mesafede M.E. ve Ö.S. isimli gençleri baygın halde buldu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdikleri iddia edilen gençler, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis ekiplerine teslim edildi.



Bölgede balık tutanlar, olay yerinde gördükleri 3 gençten birinin nehre düştüğünü, sopa uzatıp kurtarmaya çalıştıklarını, ancak tüm çabalara karşın başarılı olamadıklarını söyledi. AFAD ekipleri genci bulmak için nehirde botla çalışma başlattı. - Sakarya