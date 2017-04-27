Sakarya Nehri'ne düşen genç kayboldu



ADAPAZARI'nda 2 arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarında bulunan genç suya düştü. AFAD ekipleri nehirde kaybolan genci arıyor.



Sakarya Nehri'nin Adapazarı Köprübaşı mevkiinde bir kişinin suya düştüğü ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sakarya İl Afet Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve 112 Acil ekipleri geldi. Eski Sakarya Köprüsü'nün yaklaşık 100 metre uzaklığında arama yapan polis 2 kişiyi baygın halde buldu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdikleri iddia edilen M.E. ve Ö.S. isimli gençler sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis ekiplerine teslim edildi. Bölgede balık tutan vatandaşlar olay yerinde gördükleri 3 gençten birinin nehre düştüğünü ancak sopa uzatıp kurtarmaya çalışsalar da başarılı olamadıklarını söyledi. AFAD ekipleri hemen nehire botla girerek genci bulabilmek için arama çalışması başlattı. Nehirde arama çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.