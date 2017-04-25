Sakarya Nehri'ne Atlayan Genç Kızı Afat Kurtardı

SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girip köprüden Sakarya Nehri'ne atlayarak intihara kalkışan 21 yaşındaki Derya Malik'i AFAD ekibi kurtardı.



Arifiye'de ailesiyle birlikte yaşayan Derya Malik, Sakarya Nehri'ne atlayıp intihar etmek için Mollaköy Köprüsü'ne çıktı. Malik'i gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köprü ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri Malik'i ikna etmeye çalışırken, AFAD ekibi de botla nehre girerek önlem aldı. Tüm çabalara karşın eyleminden vazgeçmeyen Derya Malik, kendisini nehre bıraktı. AFAD ekibi, genç kızı yakalayıp bota aldı.



Hemen yakındaki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Derya Malik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



- Sakarya