TÜMÜ
Haberler Search
Sakarya Narkotim Ekipleri Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirdi

Sakarya Narkotim Ekipleri Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirdi

SAKARYA (İHA) – Sakarya’da Narkotim ekipleri şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Sakarya Narkotim Ekipleri Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirdi

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da Narkotim ekipleri şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri şehir merkezinde durumlarından şüphelendikleri 3 şüpheli şahsı durdurdu. Polis ekipleri şahısların üstlerinde yaptıkları aramada 23 adet uyuşturucu hap, 20 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAKARYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sentetik Cannabinoid, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Bonzai, Polis
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads