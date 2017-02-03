Sakarya MÜSİAD İl Jandarma'da

Örnek misafirperverlik

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Dursun; ziyaretlerinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve beraberindeki Başkan Yardımcıları Zafer Boz, Salih Bakkaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Çapoğlu, İsmail Filizfidanoğlu ve Şube Müdürü Emre Ozan'dan oluşan heyeti sıcak bir ilgi ve örnek bir misafirperverlikle karşıladı. Albay Emin Dursun; 15 Temmuz gecesi ve sonrası başta MÜSİAD olmak üzere, tüm STK'ların ve halkın dik duruşundan dolayı bu ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 15 Temmuz'un panzehrinin ise birlik ve beraberlik duygusu olduğuna vurgu yapan Albay Dursun; "Bu günlerde MÜSİAD ve sizin gibi İşadamlarına büyük iş düşmektedir. Birlik ve beraberliği sağlayacak olanlarda sizlersiniz" diyerek ziyaretlerinden dolayı Başkan Coşkun ve yönetimine teşekkür etti.

Başkan Coşkun; Albay'ı tebrik eti

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ise İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun'un 15 Temmuz gecesi ve sonrası darbenin önlenmesi konusunda hainlere ve asker üniforması giymiş terör örgütüne karşı dik duruşu ile gösterdiği başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Yaşar Coşkun, ziyarette kendilerine karşı göstermiş olduğu sıcak ve samimi misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin yayın organı olan şube bültenini takdim etti.