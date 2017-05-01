Sakarya MÜSİAD Bosna yolcusu

İş ve Kültür Gezisi kapsamında her yıl yurtdışına farklı bir ülkeye giden Müstakil sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi; 3-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında da Yaşar Coşkun Başkanlığı'nda, Toprak Turizm rehberliğinde 38 kişilik bir grupla; Osmanlı toprakları olan Bosna Hersek'e (Saraybosna) gidiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'u da ziyaret edecek olan MÜSİAD Heyeti; 4 gün boyunca Saraybosna, Konjıc, Jablanıca, Mostar, Blagaj, Pocitelj ve Travnik şehirlerini gezecek. 1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın şehitleri ve Aliya İzzetbegoviç'in Anıt Mezarını da gezecek olan heyet; bölgenin tarihi yerlerini, kültürlerini, yemeklerini yerinde inceleyecek. Heyette ise; MÜSİAD Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Coşkunlar Havai Fişek Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkan Yardımcısı ve Zafer Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Boz, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkan Yardımcısı ve Bakkaloğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bakkaloğlu, Çapoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Çapoğlu, Özcan Doğrama Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Nalbant, Akra Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erkan, Tok Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tok, Ernaz Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaytaz, Taşkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Taşkın, Uğur Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur Dündar, Kahya Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Kahya, Atabeyler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atabey, STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Tecelli, Yağcıoğlu Kaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Mehmet Yağcı, Mercan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mercan, MÜSİAD Sakarya Şube Müdürü Emre Ozan, MÜSİAD Sakarya Şubesi Medya Danışmanı Levent Candan ve Toprak Turizm Temsilcisi Tayfun Toprak ve aileleri yer alıyor.