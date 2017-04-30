Sakarya Motosikletçilerin Yaptığı Kaza Kamerada

Motosikletçilerin yaptığı kaza kamerada



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi TEM Otoyolu'nda arka arkaya 20 motosikletçinin bulunduğu konvoyda meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza motosikletçilerin kasklarındaki kameralara yansıdı.



Geçen ay, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkiinde motosikletçilerin konvoyunda meydana gelen kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. 20'nin üzerinde motosikletçi arka arkaya seyir halindeyken yaşanan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazayı motosikletçilerin kasklarına yerleştirdikleri kameralar kaydetti. Birden fazla kamera tarafından kaydedilen görüntülerde bir motosikletin bariyerlere çarpması ve arkadan gelen motosikletlerin zincirleme kaza yaptıkları görülüyor. Kameralara motosikletçilerin çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenmeleri yansıdı.