Sakarya Minibüs Yola Kontrolsüzce Çıkan Otomobile Çarptı: 8 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde minibüsün yola kontrolsüzce çıkan otomobile çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde, Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hıdır Kahraman idaresindeki 34 ZD 6002 plakalı minibüs yola kontrolsüzce çıkan Orhan Öztürk idaresindeki 54 KD 784 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Orhan Öztürk ile Ahmet Öztürk, minibüste bulunan işçiler Dilek Kılıç, Gökhan Yazıcı, Nurcan Kara, Mücahit Kara, Nur Sevim Şeker ve Sibel Yıldız yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.