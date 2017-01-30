Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 19 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatı tespit edilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, Hatay, Hakkari, Kahramanmaraş, Mersin, Aydın, Bolu, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Yalova, Kayseri, Ankara, Erzurum, Mardin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.



Sakarya'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.