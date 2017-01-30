Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 eski emniyet mensubu adliyeye getirildi.



Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında komiserlerin de bulunduğu 15 eski polisten 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı adliyeye getirildi. Diğer 3 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 17 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Adana'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 eski emniyet mensubu yakalanmıştı.