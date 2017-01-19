Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişiden 6'sı gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya ve Ankara'da, örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle aralarında avukat ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri, 18 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.