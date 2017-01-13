Sakarya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Şüphelilerin adliyeye getirilişi Sakarya merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Kocaeli, Antalya, Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Isparta, Mersin, Van, Iğdır, Adana, Bitlis, Siirt, Hakkari, Kırşehir ve Sivas'ta yakalanan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 2'si kadın 19 emniyet mensubu adliyeye getirildi.



Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 17 ilde daha önce açığa alınanların da bulunduğu 45 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş, 19 şüpheli yakalanmıştı.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 26 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.