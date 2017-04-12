Sakarya Lastiği Patlayan Tır'ı Çekiciye Yüklerken Tankerin Altında Kalarak Öldü

Lastiği patlayan TIR'ı çekiciye yüklerken tankerin altında kalarak öldü



SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde lastiği patlayan TIR'ı çekiciye yüklemek isteyen Hulusi Akbaba, arkadan gelen tankerin altında kaldı. Tankerinin altından çıkarılan Hulusi Akbaba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, TEM Otoyolu'nun Güldibi mevkiinde meydana geldi. Yolda bir TIR'ın arka lastiğinin patlaması üzerine çekici istendi. Olay yerine gelen 06 FU 9256 plakalı çekicinin sürücüsü 43 yaşındaki Hulusi Akbaba tekeri patlayan TIR'ı çekiciye yüklediği sırada arkadan gelen Çetin Korkmaz idaresindeki 34 LA 2337 plakalı akaryakıt tankeri çarptı. Hulusi Akbaba tankerin altında kaldı. Hulusi Akbaba tankerin kriko ile kaldırılması sonucu aracın altından çıkarıldı. Ağır yaralanan Hulusi Akbaba sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.