Sakarya Köpeği Boynuna Bağladığı Iple Sürükleyip Sopayla Dövdü

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde bir kişi iple bağladığı köpeği sopayla dövüp tekmeyelerek hayvanı sürükledi. Sopayla köpeği döven kişiye sokak köpekleri havlarken, yaşanlar görüntülendi.



Akyazı Küçük Sanayi Sitesi'nde iple boynundan bağlanan bir köpeğin kendisini götürmek isteyen kişi tarafından dövülmesi çevredeki vatandaşlarca görüntülendi. Boynundan iple bağladığı köpeği götürmek isteyen kişi, köpeğin direnmesi üzerine sopayla köpeğe defalarca vurup tekmeledi. İple köpeği sürükleyen kişiye bu sırada çevrede bulunan sokak köpekleri havladı. Bir süre daha köpeğe sopayla vuran kişi daha sonra köpeği bırakıp yürüyerek uzaklaştı. Olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş duruma tepki göstererek görüntülerdeki kişinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.