Sakarya Kaza Yapan Otomobil Ikiye Ayrıldı

Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpışırken, araç iki parçaya ayrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.



Kaza gece saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Civan idaresindeki 43 KZ 799 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Ahmet Uzunoğlu idaresindeki 34 MF 991 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cemal Civan idaresindeki otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın LPG tankı ise olay yerinde arsaya savruldu. Kazada yaralanan Cemal Civan, İzzet Dönmez ve Ahmet Uzunoğlu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.