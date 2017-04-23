Sakarya Kanseri Yenip Hayallerini Gerçekleştirdi

Kanseri yenip hayallerini gerçekleştirdi



ADAPAZARI'nda, 6 yıl önce yakalandığı meme kanserini yenen 42 yaşındaki Neslihan Çiftçi devlet desteğiyle yıllardır hayal ettiği hediyelik eşya satışının yapıldığı iş yerini açtı.



Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Çiftçi, 6 yıl önce kontrol için gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Kanser olduğunu öğrendiğinde kızı 10 aylık olan Neslihan Çiftçi, aldığı bu habere üzülse de eşinin ve yakınlarının desteğiyle tedavi sürecine başladı. Uzun bir süre kemoterapi tedavisi gören ve 3 ayrı ameliyat geçiren Neslihan Çiftçi, yıllardır hayalini kurduğu hediyelik eşya iş yeri hayalinden de vazgeçmedi. Hibe desteği almak için tedavileri sürerken KOSGEB'in kadın girişimciler için açtığı kursa başlayan Neslihan Çiftçi, eğitimleri başarıyla tamamladı. Neslihan Çiftçi hazırladığı projeyi sunarak 50 bin liralık hibe desteği alıp hayal ettiği 'Pembe Çarşı' isimli hediyelik eşya ve ev aksesuarları satışının yapıldığı iş yerini açtı.



Neslihan Çiftçi yaşadığı sürecin tüm kanser hastalarına örnek olmasını istediğini belirterek, "2011 yılında talihsiz bir olay yaşadım. Kızım 10 aylıkken meme kanserine yakalandığımı öğrendim. Tedavi sürecim devam etti. Yılmadım, pes etmedim, o zaman KOSGEB'in kurslarına katıldım. Kadın girişimci olarak iş fikrimi ancak bu zaman oluşturabildim. KOSGEB bana destek oldu. Tüm hastalara, tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum. Vazgeçmesinler hayata sıkı sıkı sarılsınlar" dedi.



Hastalığı sürecinde iş yeri kurma hayalinden hiç vazgeçmediğini söyleyen Neslihan Çifti şöyle konuştu:



"Ameliyatlar, tedaviler 4 yılı geçen bir tedavi sürecim oldu. Yine tedavim devam ediyor ama Allah'a çok şükür iyiyim. Kemoterapi sürecinde hep çalışma isteğim vardı. Bir şeylerle meşgul olmak istedim, hastalığımla ilgilenmemek istedim. İş fikrimi hiçbir zaman bırakmadım. Böyle cicili bicili güzel şeyler vermek istedim, insanları mutlu edecek şeyler satmak istedim. Pembe Çarşı'nın derin bir anlamı var. Pembe, meme kanserinin pembe kurdalesi, çarşı da hayallerimin çarşısı"



Eşi gibi tüm kanser hastalarının hayata sımsıkı sarılmaları gerektiğini ifade eden Oktay Çiftçi, "Kızım o zaman 10 aylık bebekti. İlk kanser teşhisi konduğunda ne diyeceğimi bilemedim nutkum tutulmuştu o dönem. Bugünlere geldik, hayallerinin çarşısına kavuştu çok mutluyuz. Ben hastayım diye kimsenin direncini düşürmemesi lazım, hayata sımsıkı bağlansınlar, sonuçta hayat devam ediyor. Güçlü olduğunuz sürece hiçbir hastalık önünde duramaz kimsenin" diye konuştu.