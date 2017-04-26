Sakarya Kamyonetin Lastiği Fırladı

Kamyonetin lastiği fırladı



SAKARYA'da, bir kamyonetin yerinden çıkan lastiği yol kenarında ilerleyen bisikletlinin hemen önünden geçerek akaryakıt istasyonundaki pompalara çarparak durdu. Kamyonetin lastiğinin yerinden fırlaması kameralara yansıdı.



Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasındaki yolun Küçük Karasu mevkiinde seyir halindeki 54 PL 288 plakalı kamyonetin lastiği yerinden çıktı. Lastik, yol kenarında ilerleyen bisikletlinin hemen önünden geçerek yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Lastik akaryakıt istasyonundaki pompaların koruyucularına çarparak durabildi. Lastiği kopan kamyonet ise bir süre sonra durdu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Kamyonetin lastiğinin yerinden fırlayarak akaryakıt istasyonuna girmesi, istasyonun güvenlik kameralarınca görüntülendi.