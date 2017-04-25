Sakarya Iş Yerine 20 Kişiyle Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Iş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı (3)



SALDIRIDA YARALANAN LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ



Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde nakliye firmasını basan kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralanan 15 yaşındaki Diyar Ayan kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Diyar Ayan'ın öğle tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Nakliyeciler Sitesi'nin girişinde bulunan bir lokantaya geldiği, yaşanan saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.