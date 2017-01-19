Bilecik'te faaliyet gösteren Sakarya Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Mücahit Erdal, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.
Başkan Yağcı'ya gazete çalışmaları hakkında bilgi veren Erdal, gazete hakkında hediyeler takdim etti. Başkan Yağcı ziyaretin ardından, "Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mücahit Erdal bey ziyarette bulundular. Ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Sakarya Gazetesi ailesine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal'dan Başkan Yağcı'ya Ziyaret
Bilecik’te faaliyet gösteren Sakarya Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Mücahit Erdal, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret etti.
Bilecik'te faaliyet gösteren Sakarya Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Mücahit Erdal, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.
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