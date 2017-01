Sakarya Ekonometri Kış Seminerleri Başladı

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öncülüğünde ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü koordinatörlüğünde düzenlenen Sakarya Ekonometri Kış Seminerleri (SES-KIŞ), "Zaman Serileri Analizi" eğitimi ile başladı.



Bu yıl ilk kez kış mevsiminde düzenlenen SES'e hava şartlarının tüm olumsuzluğuna rağmen talep yine yüksek oldu. 25 farklı üniversiteden 60'a yakın akademisyen kayıt yaptırdı. Zaman Serileri Analizi ile başlayan Sakarya Ekonometri Seminerlerine hakkında konuşan, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mahmut Bilen, "SES ile öncelikli hedefimiz nitelikli yayın sayısında bir artış yaratmaktır, nitekim seminer sonrası tarafımıza olan geri dönüşler bu hedefi gerçekleştirdiğimizi göstermektedir. Bu sene dördüncüsü düzenlenen SES artık değerli bir marka haline gelmiştir ve bu değer her seminer dönemi sonrası daha da artmaktadır" ifadelerini kullandı. SAÜ Finansal Ekonometri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Veli Yılancı ise sadece araştırma görevlilerinin değil, uluslar arası indekslerce taranan dergilerde yayın yapmak isteyen öğretim üyelerinin de SES'i tercih etmesinin oldukça memnuniyet verici olduğunu söyleyip, ileriki dönemlerde yeni modüllerin açılacağı bilgisini verdi.



Her modül bitiminde ilgili modül için katılımcılara sertifika verilecek olan SES'de kış döneminde "Zaman Serileri Analizi, Panel Veri Analizi ile Zaman Serisi ve Panel Veri Analizinde Güncel Teknikler" isimli dersler verilecek. Her modül sonrasında katılımcılara yapılacak anket ile gelecek dönemlerde açılacak yeni modüller için fikir alınmaya devam edilecek. - SAKARYA