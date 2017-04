Sakarya'dan Kısa Kısa

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkma mücadelesi veren Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Türk Telekom ile karşılaşacak.



Karşılaşma yarın saat 19.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.



Tüm şehrin şampiyonluğa inandığını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Son 2 yıldır basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi'nin adeta kapısından dönüyor. Ligin normal sezonunu da lider olarak tamamladık. Şimdi işin en önemli kısmı olan play-off'lar var. Takımımıza ve sporcularımıza güveniyoruz. Şampiyonluk için şehrin desteğine ihtiyacımız var. Tüm taraftarlarımızı takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Şampiyonluk için salonda buluşalım." dedi.



Sakaryalı basketbolseverleri müsabakayı izlemeye davet eden Takım Koçu Selçuk Ernak ise, "Bu takımın kurulma amacı bir üst lige çıkmak. Bundan başka bir şeyin bizi memnun etmesi mümkün değil. Dolayısıyla play-off serisine başladığımız şu günlerde perşembe ve cumartesi günü maçlarımızı sahamızda oynayacağız. Sakaryalı basketbolseverleri yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü bir şehir bütünleştiği zaman büyük amaçlara ulaşabiliyor." dedi.



Takım Kaptanı Kerem Gönlüm de takımda birlikteliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Takımda arkadaşlık, kardeşlik üst düzeydeydi. Bu birliktelik ile ligi lider bitirdik. İşimiz daha bitmedi. Takımımız ve Sakarya için verdiğimiz mücadeyi son topa kadar sürdürmek istiyoruz. Bu yolda bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Play-off sürecinde de bunu sürdürmek için taraflarımızdan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



KYK'da yıl sonu sergisi



Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hendek Yurt Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.



Öğrencilerin çalışmalarının bulunduğu sergiyi Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, KYK İl Müdürü Arif Özsoy, KYK Hendek Yurt Müdürü Hatice Kara ve öğrenciler gezdi.



Kara, burada yaptığı konuşmada, bir öğrencinin yetiştirilip, topluma kazandırılmasının en büyük sanat olduğunu belirterek, "Kurum olarak sanatsal faaliyetlere de büyük ağırlık veriyoruz. Görüyoruz ki öğrencilerimiz emek verdiği zaman büyük eserler üretebiliyor. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



- Su kalitesine anlık inceleme



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, kente verilen suyun 24 saat denetim altında olduğu belirtildi.



Mobil su kalitesi izleme laboratuvarlarıyla vatandaşların adreslerinde analizler yapılarak, musluklara ulaştırılan su kalitesinin korunduğuna dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:



"Mobil Su Kalitesi İzleme Laboratuvarları ile şehrin farklı noktalarından su örnekleri alarak hem su kalitemizi kontrol ediyor hem de kalitenin artırılması noktasında yeni çalışmalar için tespit yapıyoruz. ALO 185'i arayarak musluklarından akan suyu analiz ettirmek isteyen vatandaşlarımızın da adreslerine giderek su analizleri yapıyoruz ve o an sonuçları kendilerine veriyoruz. Vatandaşlarımız istedikleri her an musluklarından akan suyun kalitesini web sitemize girerek öğrenebiliyor."



- Ebelere teşekkür belgesi



Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum Kliniği'nde Ebeler Haftası kutlandı.



Etkinlikte ebelere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.



SAÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Yakup Tomak, burada yaptığı konuşmada, "Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde annelere ve bebeklere hizmet veren ebeler, sağlık alanında yurdumuzun her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Bu haftanın anlamına uygun olarak tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." dedi.



- Yazlık Kavşağı için ihaleye çıkılıyor



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı açıklamada, Yazlık Kavşağı'nda gerçekleştirilecek çalışmalar için ihaleye çıkacaklarını kaydetti.



Yenikent Kavşağı'nda yapılacak düzenleme ile bölge trafiğinin daha kontrollü olacağını belirten Toçoğlu, "Kısa süre önce şehrimizi yakından ilgilendiren 12 yeni ulaşım projesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bazı projelerimizde çalışmalar devam ederken, yenileri için de düğmeye bastık. İnşallah 18 Mayıs Perşembe günü Yazlık Kavşağı'nda gerçekleştireceğimiz çalışmalar için ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.